Cody Rhodes no está molesto por el regreso de The Rock y CM Punk

En una reciente entrevista con Sports Illustrated, Rhodes compartió sus reflexiones sobre estos inesperados acontecimientos.

«The Rock sigue siendo ‘The Great One,’ sigue siendo electrizante. Y CM Punk es una de las mayores estrellas en la historia de la lucha libre. Sé a lo que me enfrento. Observa el elenco, está lleno de estrellas. Pero eso no me perturba. No me hace titubear. No les deseo ningún mal, simplemente trabajo para alcanzar mi meta».