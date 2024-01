Cody Rhodes: «Solo dos pasos más. Confía»

La posible revancha de Cody Rhodes con Roman Reigns en WrestleMania se ha puesto en duda con el regreso de The Rock. ¿Acaso habrá una triple amenaza en el magno evento? ¿O The Great One luchará contra The Tribal Chief en Elimination Chamber? Ahora mismo, todo está en el aire. Pero The American Nightmare no pierde de vista su objetivo, su sueño, el final de su historia, o al menos de el capítulo actual. Ello mientras acaba de salir victorioso de su rivalidad con Shinsuke Nakamura tras vencerlo en una Street Fight en WWE RAW.

The American Nightmare digs deep in his bag of tricks for this Street Fight on #WWERaw! pic.twitter.com/93w6CgUez7 — WWE (@WWE) January 9, 2024

► Cody Rhodes confía

Y después del programa Cody ha realizado una breve pero potente publicación en redes sociales en la que confirma que mantiene la fe de cara a que tendrá su oportunidad de cumplir el deseo por el que volvió a la empresa. Nunca sabremos si habría dejado AEW de no ser para perseguir el título mundial. Probablemente, sí, no existe nada como WWE, menos aún para él, que creció en sus pasillos, en su vestidor, con su padre, Dusty Rhodes, siendo una leyenda. Pero eso fue por lo que volvió y eso es lo que quiere conseguir más que nada.

Only 2 steps left Believe — Cody Rhodes (@CodyRhodes) January 9, 2024

«Dos pasos más. Confía».

Esos dos pasos a los que se refiere Cody son ganar el Royal Rumble para tener su lucha titular en WrestleMania para después triunfar en The Showcase of the Immortals para hacerse con el campeonato. Parece tan fácil, «dos pasos más», pero es tan difícil. Esto tendría que haber sucedido en 2023. Y quién sabe si ocurrirá en 2024. Y no es por ponernos negativos pero no olvidemos que Damian Priest sigue teniendo el maletín de Money in the Bank. ¿Y si Cody gana el título y se lo arrebata justo en ese momento?