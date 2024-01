3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 8 de enero 2024

WWE RAW 8 DE ENERO 2024 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y estamos ya rumbo a Royal Rumble 2024. En el evento estelar, Cody Rhodes derrotó a Shinsuke Nakamura en un mano a mano.

WWE RAW 8 DE ENERO 2024

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 3 – Kofi Kingston vs. Ludwig Kaiser

Una lucha bastante intnsa para una rivalidad que seguramente continuará, pero que careció de la calidad que se esperaba de estos dos.

► 2 – Segmento entre Seth Rollins y Jinder Mahal

Si bien Jinder Mahal quiso aprovechar el impulso logrado tras su segmento con The Rock, no entusiasma mucho el hecho de que tenga un combate titular contra Seth Rollins en el que, evidentemente, no lo va a ganar.

► 1 – Otis vs. Ivar

Una lucha corta y bastante floja, de la que se esperaba mucha más intensidad. Ambos mostraron destellos en el ring, pero no fue suficiente.

LO MEJOR

► 3– JD McDonagh vs. The Miz

Un buen combate que tuvo a R-Truth en ringside entreteniendo al público. La acción en el ring fue bastante decente, mientras se sigue jugando con la historia entre R-Truth con Awesome Truth y The Judgment Day

► 2– Drew McIntyre y CM Punk

Una interacción interesante que podría dar pie al inicio de una rivalidad, dándole los reflectores a Drew McIntyre a pesar de no contender por el título. Punk no ha luchado aún en televisión, pero ciertamente está sumando adversarios a quienes podría enfrentar en esta nueva etapa en su carrera.

► 1- Cody Rhodes vs. Shinsuke Nakamura

Quizás no fue el mejor combate entre ambos, pero ciertamente fue uno bastante intenso, aunque la estipulación pudo ser mejor aprovechada. Ambos se lucieron aquí e incluso salieron bien parados con esta rivalidad, que habrá que ver qué rumbo toma a partir de aquí, con Royal Rumble a menos de tres semanas.