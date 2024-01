Giulia no debutaría en WWE en Royal Rumble 2024

«Nada nuevo sobre Giulia aparte de que AEW nunca le hizo una oferta seria y no ha tenido conversaciones con AEW y no los tiene en consideración. O se va a WWE o se queda en Japón». Primero conocíamos esta información. Después: «Ahora mismo, parece que Giulia seguramente vendrá aquí [WWE] en 2024. Su contrato con Stardom termina en marzo. Tal vez no venga ya, pero en estos momentos se decanta por venir aquí en 2024». Y finalmente la misma Giulia aclaraba: «Esta es la primera vez que me preguntan esto directamente en una entrevista (informes de que WWE tiene interés en ella). Qué puedo decir… Giulia ha crecido. Pero todavía tengo cosas que hacer en Japón«.

► Giulia, todavía no a WWE

Nada está escrito en piedra en estos momentos pero, como ocurre cada año cuando se acerca este Premium Live Event, existe el rumor, la especulación, el deseo, el runrún, llamémoslo como queramos, de que Giulia podría hacer su debut en WWE durante el Royal Rumble 2024 como una participante sorpresa. Sería una magnífica manera de presentarla, realizando un buen papel en la lucha de 30 mujeres, eliminando a unas cuantas, aunque no ganara… Pero eso no sucedería.

Desde Fightful nos informan de que para cuando el show se celebre «The Dangerous Queen» aún estará trabajando en Stardom.

«Giulia no se espera como una sorpresa en el Royal Rumble. Su contrato con STARDOM está vigente hasta marzo o abril. Se nos ha informado que no estaba particularmente satisfecha con los rumores sobre el interés de la WWE.»

Por lo tanto, mejor que nadie se ilusione con dicha posibilidad. Ni siquiera con la de que Giulia se unirá a WWE en este 2024. Parece posible pero ni mucho menos está confirmado. Tendremos que seguir esperando a tener más información. Sigue atento a SÚPER LUCHAS para no perderte nada.