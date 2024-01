CJ Perry necesitará una segunda cirugía

«Estoy camino nuevamente al hospital de nuevo porque a veces durante la recuperación surgen complicaciones y existe la posibilidad de que la infección vuelva. Pronto sabré si necesitaré una segunda cirugía». Apenas unas horas atrás CJ Perry compartía estas palabras sobre su recuperación. Añadiendo: «Mersa, estoy lista para pelear perra« y «Me duele el dedo«. Una recuperación que no está yendo todo lo bien que debería, que desearía, y de la que ahora tenemos más novedades gracias a la estrella de AEW.

CJ Perry acaba de publicar lo siguiente en Instagram:

«El karma está ronroneando en mi regazo …. Pero valió la pena para asegurarse de que Andrade El ídolo fue despedido correctamente en AEW Worlds End. Segunda cirugía la semana que viene. Drenando MRSA diariamente.

«Hoy tuvieron que cortar parte de carne y de costras de mi dedo. He vuelto a los antibióticos. Posible segunda cirugía completa la semana que viene pero lo arriesgaría todo de nuevo por mis ex clientes, futuros clientes y clientes actuales».

Y esto también en X:

«10 días por delante… ¿Los cuentas conmigo?».

La última vez que la vimos en AEW fue durante Worlds End, cuando ayudó inesperadamente a Miro a vencer a Andrade El Ídolo. Y a pesar de su mal momento está pendiende lo que sucede en la empresa, lo que tomamos como positivo pues si puede hacerlo es que quizá su estado no es tan grave como podría pensarse:

«Soy una gran admiradora de ambos hombres y aceptaré a cualquiera de ellos como nuevos clientes cuando me recupere y regrese a AEW».

I’m a big fan of both men and will take either one of them as new clients when I heal up and return to @AEW @tntdrama @TBSNetwork @AEWonTV https://t.co/pLjVeHy989

