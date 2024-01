A falta del anuncio que aclare de manera oficial qué va a pasar, para lo cual queda por delante al menos lo que pase en Royal Rumble, existen todo tipo de informes, rumores y especulaciones acerca de Roman Reigns, The Rock y Cody Rhodes. Desde que habrá una triple amenaza en WrestleMania 40 hasta que «The Tribal Chief» enfrentará a «The Great One» en Elimination Chamber para después hacer lo propio con «The American Nightmare» o en evento más importante del año o que en el mismo, el Campeón Universal Indiscutible dedicará una noche a cada uno, siendo él estelar en ambas, lo cual, por otro lado, dejaría a CM Punk una vez más sin cerrar «The Showcase of the Immortals».

► La preferencia de Mickie James

Mientras, entramos ahora en el terreno de las opiniones para descubrir que, si solo puede elegir una de las dos luchas para WM, como expone en Busted Open Radio, Mickie James elige Roman Reigns vs. The Rock.

«Sabes, aprecio a Cody. Es mi amigo, es mi hermano, y estoy emocionada de verlo brillar. Está dando un espectáculo, pero si tuviera la oportunidad de presenciar, si tuviera la opción de ver a Roman [Reigns] y Cody de nuevo en WrestleMania o a Roman y Rock por primera vez en WrestleMania, sin duda estaría buscando a Roman y Rock. En mi opinión, The Rock tiene carta blanca en la industria de la lucha libre para salir en cualquier escenario y marcar su jugada».

Un servidor iba a escribir antes de reconsiderarlo que «podría decirse que esta es la opción favorita de los fanáticos», no obstante, ¿realmente es así? Ahora, de darse este combate, ¿qué pasaría con Cody Rhodes? Sería una pregunta interesante que responder. Podríamos señalar también que la lucha entre samoanos es ahora o nunca (aunque esto se viene diciendo desde hace años). Tendremos que seguir esperando a ver qué acaba sucediendo con estas Superestrellas en WrestleMania.