Durante el episodio de Raw del 29 de agosto de 2022, WWE recreó el famoso segmento de entrevista de UFC con Jon Jones y Daniel Cormier con Seth Rollins y Matt Riddle. Los dos luchadores tuvieron una acalorada conversación que estalló cuando «The Visionary» le dijo a «The Original Bro» que si quiere hablar de familias -Riddle antes había hecho referencia a Becky Lynch, la esposa de Rollins- podían hablar sobre que la suya lo dejó y que sus hijos no quieren verlo.

