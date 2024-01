Steve Maclin comparte su plan para 2024 en TNA

Steve Maclin inicia un nuevo año en TNA después de su gran 2023. ¿Qué plan tiene entre manos para volver a lo más alto? El exCampeón Mundial -tuvo el título durante 54 días el año pasado hasta tener que devolverlo debido a una lesión- lo comparte en su reciente entrevista con Sean Ross Sapp. Ello mientras ultima los preparativos para enfrentar a Rich Swann este sábado en Hard to Kill 2024, PPV que dará el pistoletazo de salida a la nueva era de la empresa.

► El plan de Steve Maclin

«No (le revelaron nada sobre el cambio de IMPACT a TNA). Me dijeron: ‘Oye, vamos a hacer esto’. ‘Oh, ¿para qué es?’ ‘Oh, podría ser para Hard to Kill. ‘Vale, guay’. Entonces una vez que estábamos todos sentados allí por el momento, y todo el mundo estaba preparando las luces y las cámaras, yo estaba como, ‘Oh, está bien.’ Me hice a la idea de que algo estaba pasando. Yo estaba como, o es un gran anuncio para un nuevo acuerdo de televisión o estamos cambiando de nuevo a TNA. Yo estaba en lo cierto. Miré a D y yo estaba como, ‘Oh, vamos a ser TNA de nuevo.’ Pero fue una de esas cosas, también, donde siempre se ha hablado entre bastidores, y es gracioso porque cada vez que alguien pregunta, ‘Oh, ¿para quién trabajas?’ ‘IMPACT Wrestling.’ «Nunca he oído hablar de ellos. «¿Te acuerdas de TNA Wrestling? Dicen, «Oh, me encantaba TNA Wrestling. Bueno, eso es TNA’. Ya he tenido bastantes conversaciones de esas en las que digo: ‘Vale, esto tiene sentido'».

«Con el regreso de TNA, el Campeonato Mundial de TNA, está en mi punto de mira y luego también volver a la X-Division. Si gano el título de la X-Division, me da la opción C, que puedo ir a por el título Mundial. Siempre lo digo en todas las entrevistas, si no vas a por el título mundial, ¿entonces qué haces en este negocio?».

► TNA Hard to Kill 2024

CAMPEONATO MUNDIAL TNA

Alex Shelley (c) vs. Moose

CAMPEONATO KNOCKOUTS TNA

Trinity (c) vs. Jordynne Grace

CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X TNA

Chris Sabin (c) vs. KUSHIDA vs. El Hijo del Vikingo

Knockouts Ultimate X Match

Gisele Shaw vs. Xia Brookside vs. Jody Threat vs. Tasha Steelz vs. Alisha Edwards vs. Dani Luna

Josh Alexander vs. Alex Hammerstone

CAMPEONATO DE PAREJAS TNA

ABC (Ace Austin & Chris Bey) (c) vs. Grizzled Young Veterans (James Drake & Zack Gibson) vs. The Rascalz (Trey Miguel & Zachary Wentz) vs. Mike Bailey & Trent Seven

Hard To Kill Countdown Show

Rich Swann vs. Steve Maclin

CAMPEONATO DE MEDIOS DIGITALES TNA

Tommy Dreamer (c) vs. Crazzy Steve

Eric Young & Frankie Kazarian vs. Brian Myers & Eddie Edwards

