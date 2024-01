Matt Riddle: «Si lucho con Goldberg será en AEW»

«Sí, honestamente, siento que muchos de los talentos cuando fui liberado iban a intentar hacer eso. Quería pensar de manera diferente y tal vez no apresurarme a volver a hacer luchas en televisión. La televisión es muy diferente a luchar en eventos en vivo o en el circuito independiente. Hay comerciales, recortan tiempos, cambian cosas (…)». Matt Riddle comentaba recientemente que no tiene un interés especial en AEW ahora mismo. En cambio, sí en TNA, y más que nada en Japón.

► ¿Matt Riddle vs. Goldberg en AEW?

No obstante, en la misma entrevista con Signed By Superstars, el exWWE apunta que sigue interesado en vérselas con Goldberg en un cuadrilátero añadiendo que si sucede probablemente va a ser en AEW. Sus palabras nos recuerdan que hace unos meses Tony Khan revelaba que tuvo conversaciones con «Da Man». Hasta ahora, no ha habido ningún acuerdo entre las dos partes, tampoco de la empresa All Elite con «The Original Bro», pero la idea suena fantástica.

«No deseo revelar demasiado. Personalmente, me encantaría colaborar con William. Creo que William Goldberg sería una excelente elección. Siento que podría extraer de él algo que el público no ha visto en años. Sería beneficioso para el negocio y sé que sería enriquecedor para mí. Al final del día, si él está dispuesto a hacerlo, lo hará. Si lo necesita, también lo hará. Hay varios lugares donde podríamos llevar a cabo esto, quizás AEW, tal vez TNA, o incluso New Japan. Si llegara a concretarse, lo más probable es que sea en AEW«.

Igualmente, Goldberg revelaba hace poco que se propuso para formar parte del retiro de Sting en AEW:

«Sting es la razón por la que me metí en esto. Él fue un gran ejemplo. Está a punto de retirarse. Intenté ser parte de su última lucha. Si no fuera por Sting, no habría decidido entrar al mundo de la lucha libre. Era un tipo común que hacía cosas fuera de lo común. La lucha libre es como estar en el circo, en serio. Al principio no la miraba con mucho respeto, pero después de observarlo desde lejos, me di cuenta de que tenía la capacidad para hacerlo. No era solo un artista. Tenía autorespeto y se ganaba el respeto de los demás. Es una de las mejores personas en el planeta, y me dio un ejemplo a seguir. Solo traté de tomarlo y seguir adelante, hacerlo sentir orgulloso. Tuve el mejor momento de mi vida en el ring con Sting.»