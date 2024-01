A Matt Riddle no le interesa AEW: «Yo soy distinto»

Matt Riddle ya ha luchado en MLW -se vio las caras con Jacob Fatu en Kings Of Colosseum después de unirse a Alex Kane contra World Titan Federation en Reloaded, próximamente lo hará en NJPW -luchará junto a un compañero misterioro contra TMDK en Battle in the Valley- pero su adiós a WWE no lo llevaría a AEW. «The Original Bro» explica por qué en su reciente aparición en Signed By Superstars. Todo es cuestión de que no quiere volver a realizar combates en televisión.

BRO. Catch the replay of #MLW Kings and the league return of the @SuperKingofBros Matt Riddle on @FiteTV+ TrillerTV!💥 👑 🩴 pic.twitter.com/3i3yDekQjJ — MLW (@MLW) January 8, 2024

► ¿Matt Riddle tiene interés en AEW?

«Sí, honestamente, siento que muchos de los talentos cuando fui liberado iban a intentar hacer eso. Quería pensar de manera diferente y tal vez no apresurarme a volver a hacer luchas en televisión. La televisión es muy diferente a luchar en eventos en vivo o en el circuito independiente. Hay comerciales, recortan tiempos, cambian cosas.

«Para mí, en este momento, New Japan, MLW, el circuito independiente, puedo mostrar mi arte y no estoy bajo tanta presión de tiempo o requisitos. TNA tampoco está fuera de la ecuación. Hay ciertas cosas que quería hacer. Realmente quería trabajar en Japón y eso lo convertí en una prioridad«.

La verdad es que ni siquiera la WWE parecía adecuarse a quién es, o quién parece que es Matt Riddle. Aunque él mismo apuntaba recientemente que disfrutó cada segundo de aquella experiencia. Pero incluso ese comentario define su propia personalidad. Por eso es tan interesante que ahora sea libre, como lo fue una vez, pero en el presente con un nombre más grande y muchas más puertas abiertas. Así que veremos qué le deparan los próximos meses a «The Original Bro».

Matt Riddle and Jacob Fatu went back and forth all night long! Catch the #MLW Kings of Colosseum replay RIGHT NOW on #TrillerTV+ pic.twitter.com/jTXjkalTYK — MLW (@MLW) January 7, 2024