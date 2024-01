Matt Riddle aclara: «El 4:20 no aparecerá en Japón, solo en USA»

Sorpresa causó, tal cual ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, que el exWWE, Matt Riddle, apareciera en Japón y retara a una lucha al actual Campeón Mundial de la Televisión NJPW y nuevo presidente de NJPW, Hiroshi Tanahashi.

A muchos les causó sorpresa verlo llegar a NJPW, sobre todo, porque en Japón, el tema de la posesión y del consumo de drogas, incluyendo la marihuana, es severamente castigado tanto penalmente como socialmente. Y es bien sabido que Riddle es un consumidor de esta sustancia ilegal.

► Matt Riddle será un luchador totalmente serio en Japón

Esto ha generado inquietudes entre los aficionados, pero Riddle ya respondió. Lo hizo en una reciente convivencia de fans con Signed by Superstars. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

«He leído bastantes cosas. Es probable que el 420 Bro no llegue a Japón. A pesar de lo que la gente pueda pensar, nunca he sido arrestado. No tengo antecedentes penales. Quiero mantenerlo así. A pesar de las opiniones de la gente, voy a seguir por ese camino. Eso es lo que vamos a hacer: el Bro 4:20 se queda en América».