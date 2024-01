Cuando se le preguntó a Court Bauer, presidente de la empresa cuánto tiempo va a estar Matt Riddle con MLW después de que fuera anunciada su contratación, contestó así: «No hay un límite. Estará prácticamente en todos nuestros shows en el futuro. Hasta dónde llegaremos, ya se verá. También tiene la posibilidad de trabajar para otros lugares, solo para que todos lo sepan. Principalmente, su enfoque está en nosotros. Estará con nosotros, y habrá otras cosas que revelará por sí mismo, pero seremos una de sus principales prioridades.»

► Matt Riddle en Battle in the Valley

Esa posibilidad de trabajar en otros sitios Matt Riddle ya la está aprovechando. Sin ir más lejos, hizo un aparición durante Wrestle Kingdom 18 para desafiar a Hiroshi Tanahashi, que en el evento ganó el Campeonato Mundial Televisivo NJPW. Todavía no se sabe cuándo van a enfrentarse pero antes The Original Bro tendrá otro combate en New Japan, que es el tema que nos ocupa ahora. El exWWE estará luchando en Battle in the Valley el próximo 13 de enero, en un show que promete ser un verdadero espectáculo.

Matt Riddle unirá fuerzas con un luchador ahora desconocido contra Zack Sabre Jr. y Bad Dude Tito, integrantes de la facción TMDK:

Y con esta nueva lucha, el cartel del evento luce así:

Will Ospreay vs Kazuchika Okada

: Shingo Takagi vs Jon Moxley CAMPEONATO DE PESO ABIERTO NJPW STRONG : Eddie Kingston (c) vs Gabe Kidd

CAMPEONATO FEMENIL NJPW STRONG : Giulia (c) vs Trish Adora

: Giulia (c) vs Trish Adora CAMPEONATO DE PAREJAS DE PESO ABIERTO NJPW STRONG : Guerrillas of Destiny (El Phantasmo e Hikuleo) (c) vs BULLET CLUB War Dogs (Alex Coughlin y Clark Connors)

: Guerrillas of Destiny (El Phantasmo e Hikuleo) (c) vs BULLET CLUB War Dogs (Alex Coughlin y Clark Connors) TJP vs David Finlay

Mascara Dorada y Volador Jr vs Rocky Romero y Soberano Jr.

Shota Umino, Fred Rosser y Jacob Fatu vs Team Filthy (Tom Lawlor, Royce Isaacs y Jorel Nelson)

Viva Van vs Stephanie Vaquer

STRONG Survivor presentado por NJPW Academy: Matt Vandagriff vs Goldy