TNA desvelará nuevos títulos en los siguientes días

En octubre de 2023, al poco de anunciarse la vuelta de TNA, Scott D’Amore comentaba esto sobre presentar nuevos títulos:

«Tenemos todos los nuevos cinturones de campeonato. Sé que la gente ha hablado sobre volver a este diseño o aquel diseño, hay algunos diseños increíbles. Los cinturones seguirán evolucionando y cambiando, pero sentimos que era importante que, somos TNA Wrestling, pero seguimos avanzando. Tenemos todos los nuevos cinturones de campeonato y serán revelados a medida que nos acerquemos a Hard to Kill. Una de las cosas que queremos abordar es que todos los campeones actuales de IMPACT y esa línea continuará. No estamos coronando nuevos campeones. Los fanáticos estarán emocionados de ver los cinturones. Queríamos darles algo nuevo y algo con lo que avanzar hacia una nueva era».

Y ya sabemos cuándo empezarán a desvelarlos… ¡Tan pronto como mañana!

We know you've all been waiting for the reveal of new title belts. They start tomorrow!

– TNA X-Division Title on January 7 at 1pm ET

– TNA World Tag Team Titles on January 8 at 1pm ET

– TNA Digital Media Title on January 9 at 1pm ET

– TNA World Title on January 10 at 1pm ET

-…

— TNA Wrestling (@IMPACTWRESTLING) January 6, 2024