Michin, decidida: «2024 va a ser mi año en la WWE»

Michin no ha tenido mucha suerte hasta ahora en la WWE, incluyendo un despido, pero esta decidida a que en este nuevo 2024 su situación cambie. Así se expresó la luchadora en Digital Exclusive después de SmackDown New Year’s Revolution, donde fue derrotada por IYO SKY en un combate por el Campeonato Femenil WWE.

«Esta representó la oportunidad más significativa en mi trayectoria en la WWE hasta el momento, y lamentablemente, no la aproveché. ¿Pero realmente fue una pérdida? Porque ahora, todos conocen a la perfección mi capacidad y sé que tengo mucho más para ofrecer. Así que, en retrospectiva, esto podría ser solo el inicio de las mayores oportunidades en mi carrera. Habrá muchas más por venir, y esta derrota solo avivó mi determinación. Esto no marca el final de Michin; más bien, es el comienzo de algo aún más grande. El año acaba de empezar, y proclamo que este es el año de Michin«, expresa la guerrera con convicción.

EXCLUSIVE: Despite coming up short against WWE Women's Champion @Iyo_SkyWWE, @MiaYim says she earned the respect from the WWE Universe, ensuring that 2024 will be her year. #SmackDown: New Year's Revolution pic.twitter.com/yCvCd7oIGA

— WWE (@WWE) January 6, 2024