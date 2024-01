Más sobre la renovación de Bayley con la WWE

A finales de 2023 confirmamos la renovación del contrato de la luchadora Bayley con la WWE. The Role Model ya superó la década trabajando como Superestrella después de haber firmado por primera vez en 2012 convertida en una de las mujeres más importantes de la empresa. En cuanto a su presente, es una de las integrantes, la líder podríamos decir, de la facción Damage CTRL, aunque no hace mucho parecía que podía ser expulsada de ella. Pero volvamos a su nuevo acuerdo con The Big W.

► La renovación de Bayley con WWE

«Se ha confirmado que otro talento destacado de la WWE ha asegurado su compromiso a largo plazo con la compañía. Fuentes internas de la WWE informaron a Fightful que Bayley ha firmado un nuevo contrato multimillonario con la empresa. La WWE ha estado trabajando diligentemente para asegurar a varios talentos de alto calibre con contratos a largo plazo, y PWInsider también pudo verificar esta noticia. Como es característico en los acuerdos de la WWE, se ha asegurado un sustancial aumento salarial para Bayley como parte de esta renovación.

«Bayley ha sido una presencia fundamental en la WWE durante varios años y ha ganado la estima tanto del personal como de los compañeros en los bastidores. Como era de esperar, la extensión del contrato de Bayley se ha considerado una prioridad para la WWE.

«Se nos ha informado que los ejecutivos de la WWE han expresado su satisfacción con el rendimiento de Bayley, tanto dentro como fuera del ring, en los últimos años, especialmente desde el inicio de los eventos en la era de la pandemia. Específicamente, su labor como manager y su habilidad en el micrófono han sido constantemente elogiadas internamente.»