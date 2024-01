Sheamus: «Debimos ser estelares en WrestleMania 39»

Sheamus, Gunther y Drew McIntyre disputaron una triple amenaza por el Campeonato Intercontinental en la tercera lucha de la segunda noche de WrestleMania 39. Los tres guerreros dieron un espectáculo digno del Premium Live Event más importante del año en lo que fue tanto una muestra más de por qué The Celtic Warrior y The Scottish Warrior son dos Superestrellas de WWE consolidadas (salvando las distancias) como del gran e histórico reinado que The Ring General. Y mientras nos acercamos a WrestleMania 40, volvemos a ella.

► Sheamus recuerda WrestleMania 39

Lo hacemos porque durante una reciente entrevista en Virgin Media Sports Stories el luchador de Irlanda dijo que deberían haber sido el evento estelar del show. Recordemos que en la misma segunda noche fueron Roman Reigns y Cody Rhodes quienes pusieron el broche de oro enfrentándose por el Campeonato Universal Indiscutible WWE. En cambio, en la primera, Kevin Owens y Sami Zayn lucharon contra The Usos por el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE. Tanto Reigns como Owens y Zayn salieron victoriosos.

«La búsqueda del Campeonato Intercontinental es mi principal objetivo. Pero además, anhelo encabezar WrestleMania. Son esas dos metas las que quiero alcanzar. Debería haber sido yo el que cerrara WrestleMania (39). Debería haber ocupado el puesto estelar. Robé el espectáculo en ese evento; nada se comparó al enfrentamiento que tuve con Gunther y Drew en términos de calidad de combate. Siempre supe que sería así. Estuve a punto de conseguir el CampeonatoIntercontinental en WrestleMania, pero de alguna manera se me escapó. Fue como si me lo arrebataran en el último momento.»

Aún es pronto para saber qué estarán haciendo estos luchadores en The Showcase of the Immortals este año pero en concreto Sheamus lleva fuera de acción desde agosto de 2023. En diciembre adelantábamos que estaría listo para volver pero todavía no lo ha hecho. Podríamos pensar que hará su regreso durante el Royal Rumble 2024.