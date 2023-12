Sheamus estaría listo para regresar al ring

Sheamus no ha luchado en un combate desde su derrota ante Edge en el episodio de SmackDown del 24 de agosto, en lo que resultó ser el último combate de la WWE del miembro del Salón de la Fama WWE antes de su traslado a AEW. Después de aquello, se pudo conocer que Sheamus estaba lidiando con una lesión grave en el hombro y ha estado fuera de acción desde entonces, mientras que sus compañeros de Brawling Brutes, Butch y Ridge Holland, han estado trabajando regularmente en televisión.

► Se estaría preparando el regreso de Sheamus a la televisión

Hace unos días se conoció de que Sheamus ha estado evolucionando favorablemente de su lesión y estaría cerca de volver; sin embargo, esto no ha ocurrido, aunque puede ser que los recientes acontecimientos en televisión estén alineándose para que esto suceda, ya que en el episodio de SmackDown del 24 de noviembre, Ridge Holland abandonó a Butch durante una lucha por equipos en Smackdown, dejando en claro que The Brawling Brutes ya no va más. Esto se acentuó en el episodio del pasado viernes cuando Butch fue atacado por Pretty Deadly, sin que recibiera ningún tipo de ayuda.

Durante el reciente Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer habló sobre el regreso de Sheamus de una lesión, señalando que se supone que The Celtic Warrior “volverá muy pronto”. En este contexto, resultaría evidente que el «Celtic Warrior» llegaría para aliarse a uno de sus dos compañeros, y los recientes acontecimientos estarían preparando el terreno.

Habrá que ver qué es lo que sucede con Sheamus en las semanas que están por venir, considerando que su contrato está próximo a vencer, aunque es posible que tenga unos meses adicionales de extensión automática, debido precisamente a los más de tres meses que ha estado inactivo.