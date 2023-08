WrestleMania 37 fue el primer Premium Live Event de WWE que tuvo espectadores presenciales desde el comienzo de la pandemia del COVID-19. Durante la primera noche, apareció en escena Bayley, así lo describrimos en SÚPER LUCHAS: «Finalmente aparece y se encuentra con Titus O’Neil y nWo, y les dice que también es anfitriona del ¡Ding Dong Hello!. Sin embargo, las leyendas no conocen el programa. La luchadora quiere hacer la señal del Too Sweet con ellos, pero es rechazada«. Más tarde: The Role Model «interrumpe y se burla de Michael Cole y decide ella presentar lo ocurrido en la ceremonia del Salón de la Fama».

Durante la segunda noche: «Tras bastidores, los anfitriones de WrestleMania están con Eric Bischoff y Bayley aparece y dice que ella es la coanfitriona. Saluda a Bischoff y lo felicita por su designación al Salón de la Fama WWE y lo invita a su show ¡Ding Dong Hello!, pero este la rechaza y Hulk Hogan se lleva luego al flamante Hall of Famer». Después: «Los anfitriones felicitan al Universo WWE, y ella aparece y pide fuegos pirotécnicos. Luego les dice a Hogan y O’Neil que ella es la verdadera anfitriona y que ha podido sacar adelante el evento. Además, se burla de Michael Cole, mientras dice que este es su momento de brillar». Y también: «The Bella Twins aparecen y Bayley se burla de ellas diciéndoles que no tienen nada que decir y que John Cena no está aquí. Las gemelas la atacan y la mandan a rodar por la rampa mientras festejan con los anfitriones de WrestleMania 37«.

► Bayley recuerda WrestleMania 37

La líder de Damage CTRL tuvo mucha actividad durante The Biggest Stage of Them All pero no formó parte de ninguno de los combates, que realmente es lo que quería hacer; lamentamente, estaba lesionada en ese momento. Dos años después, la luchadora recuerda aquellos momentos en Fightful dando a conocer que estaba ardiento por dentro por tener que quedar fuera de la cartelera. No volvería a luchar hasta el SmackDown del 30 de abril de 2021. A continuación, pasó varios meses rivalizando con Bianca Belair por el Campeonato Femenil de la marca azul hasta sufrir una nueva lesión que la tuvo fuera de acción durante más de un año, haciéndole perderse también WrestleMania 38.

«Entonces, comencemos por ahí. Esa fue la picadura que realmente me afectó. Después de todo lo que había hecho, no pude luchar en WrestleMania. Así que esa fue la única ocasión en la que estábamos frente a los fanáticos, y luego volvimos a estar frente a pantallas, luego me reintegraron y justo en ese momento me lesioné. Así que estuve hirviendo por dentro durante mucho tiempo mientras estaba lesionada. Por eso supe que necesitaba traer refuerzos, para asegurarme de que eso nunca volvería a suceder. Dakota e IYO, las quiero mucho».

En cambio, Bayley sí que luchó en WrestleMania 39, aunque no fue un gran momento de celebración pues su trío con Dakota Kai e IYO SKY perdió ante Becky Lynch, Lita y Trish Stratus. Aún queda mucho, pero si las lesiones la respetan seguramente The Role Model luche también en WrestleMania 40.