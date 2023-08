Kamille lleva 797 días reinando como Campeona Mundial NWA, tiempo durante el cual ha defendido el título con éxito en 40 ocasiones, empezando con Serena Deeb en When Our Shadows Fall, y continuando con otras luchadoras de renombre como Chelsea Green, Melina o Taya Valkyrie, y terminando, de momento, con Saraya Knight, la madre de Saraya, la guerrera de AEW, en WAW North America A Knight To Remember. Tantos combates, más de dos años gobernando, pero la monarca aún tiene rivales pendientes.

Today we celebrate 700 Days of @Kamille_brick as your NWA World Women's Champion! – Check out the thread 👇 pic.twitter.com/VFmIjQ5QS1 — NWA (@nwa) May 6, 2023

► Kamille aún tiene rivales pendientes

Hablando recientemente con Scott Mitchell para PWMania.com, apuntaba primeramente a dos que todavía no ha tenido:

«Steph De Lander y Jordynne Grace, nunca tuve la oportunidad de subir al ring con ellas y sería realmente emocionante. Son dos luchadoras con las que me encantaría defender mi título».

Y señalando después a una a la que ya venció: Allysin Kay; no lo hicieron en un PPV sino en el episodio de Powerrr del 29 de agosto de 2022. Cabe mencionarse que habla de ella cuando le preguntan por la defensa que realizará en la segunda noche del evento NWA 75 ante la ganadora del combate Mildred Burke Invitational Gauntlet que se realizará en la primera. Es interesante señalar también que en esta misma también estará exponiendo el cinturón, ante otra antigua oponente: Natalia Markova.

«El resultado dependerá de quién gane la lucha de eliminación. Anunciaron que Allysin Kay participará en esa lucha. Ha pasado bastante tiempo desde su última aparición aquí, y en su momento ella misma fue campeona, por lo que sería un enfrentamiento sumamente interesante. No estoy segura de quiénes más estarán en la lucha de eliminación, pero he enfrentado a todo tipo de luchadoras, así que estoy preparada para lo que sea».

The Burke Invitational Gauntlet returns @ #NWA75

and who better to announce 1st than the returning @TheAllysinKay! The winner here gets a shot at the World Women's Championship on Night #2! A former NWA World AND Tag Team Champion, AK has GOT to be a favorite in this one! pic.twitter.com/8iYImnQ6Ui — NWA (@nwa) August 2, 2023

► El cartel de NWA 75

NOCHE 1

Mildred Burke Invitational Gauntlet: Allysin Kay vs. CJ vs. Heather Monroe vs. MJ Jenkins vs. Ruthie Jay vs. Samantha Starr vs. Sierra vs. Taylor Rising vs. The WOAD vs. TBA

Campeonato Mundial de Parejas NWA: La Rebelión (Bestia 666 y Mecha Wolf) (c) (con Vampiro) vs. Blunt Force Trauma (Carnage y Damage) (con Aron Stevens)

Campeonato Mundial Femenil NWA: Kamille (c) vs. Natalia Markova

Campeonato de Estados Unidos de Parejas NWA: Daisy Kill y Talos vs. The Fixers (Jay Bradley y Wrecking Ball Legursky)

NOCHE 2

Campeonato Mundial de Peso Completo NWA: Tyrus (c) vs. EC3 – Si Tyrus pierde, se retira

Campeonato Mundial de Parejas NWA: La Rebelión (Bestia 666 y Mecha Wolf) o Blunt Force Trauma (Carnage y Damage) (c) vs. Knox y Murdoch (Mike Knox y Trevor Murdoch)

Campeonato Mundial Femenil NWA: Kamille o Natalia Markova (c) vs. Ganadora del Mildred Burke Invitational Gauntlet

Campeonato de Estados Unidos de Parejas NWA: The Country Gentlemen (AJ Cazana y Anthony Andrews) (c) vs. Daisy Kill y Talos o The Fixers (Jay Bradley y Wrecking Ball Legursky)

Live from the historic Chase Park Plaza in St. Louis, MO on August 26th & 27th, the Worlds Heavyweight Championship is on the line and a man’s career hangs in the balance.@PlanetTyrus vs @therealec3 🎟️https://t.co/Xvf0DNat8Z

📺 @FiteTV – https://t.co/q5GyyQ4tG4 pic.twitter.com/r6MCp3BA3b — NWA (@nwa) August 10, 2023