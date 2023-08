Hardys vs. Young Bucks: 8 luchas… «Y aún quedan»

The Young Bucks vencieron a The Hardys esta semana en Dynamite antes de aceptar el reto de FTR para All In, pero la historia entre los hermanos no terminó. Hasta la fecha, contando esta reciente, han tenido ocho luchas de un equipo contra el otro sin ninguno más involucrado ni otros luchadores, tan solo Matt Hardy y Jeff Hardy contra Matt Jackson y Nick Jackson.

Entre todas ellas, podemos destacar el combate de escaleras por el Campeonato Mundial de Parejas ROH en Supercard Of Honor XI. Como curiosidad, este evento fue la noche antes de WrestleMania 33, cuando los hermanos Hardy volvieron a WWE por todo lo alto para ganar el Campeonato de Parejas Raw después de varios años estando ambos fuera de la compañía.

Supercard of Honor XI: Young Bucks vs The Hardys.

Easily one of the Greatest Ladder Matches of all Time!!!❤️💯#AEW #njpw #ROH #Hardys #YoungBucks #ForbiddenDoor pic.twitter.com/c1hm7MlIDl

— Matt Jackson: Out of Context (@MattJacksonOOC) June 12, 2022