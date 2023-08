Bayley: «Ronda Rousey debió hacer más en WWE»

«Bueno, la falta de competencia es realmente el problema. Quiero decir, queremos ser las campeonas más activas que haya ahí fuera. Quiero poder defender este título cada semana e incluso dos veces por semana, en SmackDown y en Raw. Pero con lo poco profunda que es la división ahora mismo, no hay mujeres suficientes por aquí para tenernos ocupadas durante un mes. Ese es el mayor reto que tenemos, conseguir que esta compañía se preocupe y apueste por esta división de parejas». Así criticaba Ronda Rousey a la WWE por el manejo de la división femenil en mayo.

► Bayley responde a Ronda Rousey

En agosto, The Baddest Woman on the Planet se encuentra ausente de la compañía después de perder ante Shayna Baszler en SummerSlam. Y no está claro que vaya a volver, de hecho, ella misma apuntaba recientemente que no tiene motivos para hacerlo. Por otro lado, probablemente sea solo una cuestión de tiempo. Pero mientras está fuera de la programación, Bayley ha querido darle respuesta a aquellas palabras durante una reciente entrevista en Inside the Ropes. Es interesante señalar que ambas nunca tuvieron una rivalidad. ¿Se avecinan problemas entre ellas?

«Si ella quiere más, entonces Ronda debería hacer más. Estoy cansada de que ella diga que quiere más, sal y hazlo. Déjame verlo. ¿Veo a Ronda Rousey aquí afuera dando entrevistas? No, veo a Shayna Baszler. No veo a Ronda Rousey, yo estoy aquí».

La verdad es que no se puede menospreciar lo que ha hecho Ronda Rousey por la división femenil de WWE pues tan solo su presencia ha sido notable para que esta alcance un nuevo nivel. Veremos si ahora contesta a su compañera de vestidor y cuando vuelva, sea cuando sea, consigue darle un nuevo impulso a las luchadoras. De la misma manera, The Role Model ha sido una de sus líderes desde hace más de un lustro, es más, sin ella, y sin las demás luchadoras que le dieron forma, quizá no hubiera existido la Revolución Femenil.