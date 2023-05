Se ha empeñado WWE en que Ronda Rousey siempre tenga un título bajo el brazo. Echando cuentas, la ex-MMA nunca ha estado más de seis meses sin portar algún oro de McMahonlandia como talento activo, en su primera etapa y en la actual.

Y tras conseguir el Campeonato Femenil Raw y su homólogo azul, ahora Rousey ostenta el Campeonato Femenil de Parejas, después de salir vencedora este pasado lunes junto a Shayna Baszler de un Fatal 4-Way por el cetro vacante; consecuencia de reciente lesión de Liv Morgan.

Veremos si, teniendo a Ronda Rousey como monarca, WWE decide impulsar un poco mejor la exposición hacia el Campeonato Femenil de Parejas, lastrado en los últimos años por vacancias, alianzas poco creíbles y reinados breves.

► Ronda Rousey, campeona en sinceridad

Aunque Ronda Rousey no parece mostrarse muy positiva al respecto de una elevación de la correa que acaba de ganar. Durante entrevista con The New York Post, ya bajo su nuevo estatus de campeona, “The Baddest Woman on the Planet” quiso poner los puntos sobre las íes.

«Bueno, la falta de competencia es realmente el problema. Quiero decir, queremos ser las campeonas más activas que haya ahí fuera. Quiero poder defender este título cada semana e incluso dos veces por semana, en SmackDown y en Raw. Pero con lo poco profunda que es la división ahora mismo, no hay mujeres suficientes por aquí para tenernos ocupadas durante un mes. Ese es el mayor reto que tenemos, conseguir que esta compañía se preocupe y apueste por esta división de parejas».

Money in the Bank llega el 1 de julio y sería una buena noticia que WWE programara allí una defensa de Rousey y Baszler. Pero como expone Rousey, actualmente encontramos pocas duplas consistentes como potenciales retadoras. Lo cierto es que desde The IIconics, WWE carece de un “tag team” femenil puro.