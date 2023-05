Liv Morgan estaría fuera de acción por un tiempo considerable

Liv Morgan se lesionó hace un par de semanas y no pudo defender su título junto a Raquel Rodríguez en contra de Chelsea Green y Sonya Deville, y días despúes se confirmó lo que muchos temíamos: tenía una lesión en el hombro que la obligaba a dejar vacante el Campeonato Femenil de Parejas, cuyas sucesoras se conocerán el próximo lunes en un Fatal 4 Way. Mientras tanto, en lo que respecta a la ahora ex Campeona, se someterá a una cirugía y se desconoce cuánto tiempo estará fuera de acción, que incluso le daría tiempo para experimentar un cambio de personaje.

► Liv Morgan está lesionada y en WWE no dan un tiempo de para

Charlotte Flair y Liv Morgan protagonizarán una película basada en la leyenda de la lucha libre profesional Mildred Burke y ambas formarán parte de las grabaciones, aunque no se ha indicado nada en torno a si la lesión de Liv Morgan afectará en esto.

Sean Ross Sapp señaló por medio de Fightful Select que WWE no espera que Liv Morgan regrese hasta el final del verano. De hecho, no se indicó cuánto tiempo estará fuera de acción.

“Fuentes de WWE le dijeron a Fightful que esperan que Liv Morgan “al menos se quede al margen durante el verano”. No tenemos una actualización más allá de eso.”

Evidentemente, Raquel Rodríguez ha podido avanzar ya sin su compañera, puesto que ahora está haciendo equipo con Shotzi, con quien buscará recuperar el Campeoneto Femenil de Parejas WWE. Si bien no se ha indicado nada en torno a la supuesta cirugía de Liv Morgan, siendo esta la causa probable de no tener una línea de tiempo para su regreso.