Trinity revela que fue humillada luego de su suspensión

Sasha Banks y Naomi sorprendieron al mundo cuando abandonaron un Monday Night Raw hace más de un año por diferencias creativas, sin pensar —en aquel entonces— que sería su última aparición en WWE. Eventualmente fueron suspendidas de manera indefinida y nunca más salieron en televisión hasta que sus contratos fenecieron. Hoy, “The Boss” está en NJPW, mientras que “The Glow” firmó con Impact Wrestling, donde lucha bajo el nombre de Trinity.

► Trinity revela cómo vivió su suspensión en WWE

La narrativa principal con respecto a Mercedes Mone y Trinity fue que eran poco profesionales y difíciles de manejar, aunque estas nunca rindieron su versión de los hechos hasta que ya fue muy tarde. Evidentemente, todo eran especulaciones en este punto, y las diferencias eran insalvables entre las partes, generando una diversidad de criterios en el Universo WWE.

Mientras era entrevistada por Justin Barrasso de Sports Illustrated, Trinity habló sobre la indignación de los medios y la reacción violenta que recibió después de su huelga. También se refirió a la humillación pública que también tuvo que soportar, y agregó que fue dura e hiriente.

“Entiendo el juego, entiendo el negocio y sabía de qué me estaba alejando ese día, simplemente no esperaba pasar por eso públicamente. Mercedes no me dejó pasar por eso sola, por lo que tenernos la una a la otra lo hizo mucho más fácil. Pero pasar juntas por esa humillación pública fue mucho.

Que me enseñaran una lección mientras estaba sentada, eso fue duro e hiriente. Pero me llevó a este punto, y estoy muy feliz de estar donde estoy ahora.

Hubo mucho odio y negatividad en esta situación, pero los fanáticos siempre estuvieron ahí para contrarrestarlo, hablando por mí cuando yo no podía hablar por mí mismo. Eso me motivó. Amo a mis seguidores. Me encantan los fanáticos de la lucha libre. Son muy leales. Han estado en este viaje conmigo durante más de una década”.

Trinity está contenta trabajando en Impact Wrestling actualmente, y se encuentra lista para luchar en el evento Under Siege de Impact Wrestling contra Gisele Shaw.