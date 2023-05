En el episodio de RAW de la semana pasada, Adam Pearce fue el encargado de anunciar que Liv Morgan se encontraba lesionada y no podía defender su título junto a Raquel Rodríguez en contra de Chelsea Green y Sonya Deville, y días despúes se confirmó lo que muchos temíamos: una lesión en el hombro la obligaba a dejar vacante el Campeonato Femenil de Parejas, cuyas sucesoras se conocerán el próximo lunes en un Fatal 4 Way. Mientras tanto, en lo que respecta a la ahora ex Campeona, se someterá a una cirugía y se desconoce cuánto tiempo estará fuera de acción.

► Equipo de Liv Morgan y Raquel Rodríguez no iba a ser de largo plazo

Durante el reciente Wrestling Observer Radio, Bryan Alvarez planteó la teoría de que Liv Morgan regresará como ruda, aprovechando la ausencia forzada debido a su lesión, argumentando de que Raquel Rodríguez no tardó mucho en elegir a Shotzi como su pareja, con quien disputará el combate titular el próximo lunes.

Dave Meltzer también intervino para agregar un poco de peso a esa idea, indicando que no estaba previsto que Liv Morgan y Raquel Rodríguez fueran un equipo que tuvieran los títulos.

“Sabes, nunca se supuso que fueran un equipo a largo plazo de todos modos. Se juntaron porque Ronda estaba lastimada y estaban tratando de esperar el momento.”

Habrá que ver qué sucederá cuando Liv Morgan regrese, pero ciertamente los fanáticos la estarán esperando; mientras tanto, la ex Campeona SmackDown aprovechará para trabajar junto a Charlotte Flair en la grabación de una película relacionada con la lucha libre femenil.