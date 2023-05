La fusión de Endeavour de WWE y UFC bajo el nuevo TKO Group Holdings no ha cambiado la presentación de RAW o SmackDown todavía, pero la nueva directiva (que igual tendrá a Vince McMahon) podría considerar nuevas estrategias para mejorar sus ratings televisivos, los cuales se han mantenido estables en los últimos años, aunque dista de los números que tenían hace un par de décadas (específicamente, durante la Attitude Era).

En WWE saben que la Attitude Era incluía una cierta ventaja que ahora les falta, pero también es conocido de que no volverán a esa época, pase lo que pase; no obstante, parece que la puerta está abierta para recuperar algo de eso, específicamente durante la tercera hora.

Hace poco, WWE experimentó con ideas para la tercera hora de RAW, incluido contenido más atrevido o el debut de RAW Underground, aunque nada de eso está vigente en la actualidad.

Brandon Thurston publicó en su cuenta de Twitter que Nick Khan dijo algo muy interesante en el evento JPMorgan TMT, entre otras cosas, el hecho de que la compañía está interesada en lanzar un contenido menos PG durante la tercera hora de RAW, una vez más.

Nick Khan at JPMorgan TMT now: "Raw is 3 hours. We don't anticipate that changing." They're in discussions about what to do with the 10-11pm hour, whether to make it more "adult".

— Brandon Thurston (@BrandonThurston) May 23, 2023