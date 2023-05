Aussie Open seguirán dentro de United Empire en AEW

“Saben [Aussie Open] cuál es mi situación y tengo que hacer lo que sea mejor para mí, ya sea que nada cambie o que todo cambie. Si alguna vez me necesitaran, mi puerta siempre estará abierta para ellos“. Will Ospreay comentaba esto cuando recientemente le preguntaban si la firma de Aussie Open con AEW podría acercarlo a tomar ese mismo camino. Y posteriormente aclaraba que no va a mudarse: “Tengo mucha confianza en que New Japan y yo llegaremos a un acuerdo porque no quiero vivir en Estados Unidos. Eso es lo que me detiene. Simplemente no quiero hacerlo. Me limita. Básicamente estoy diciendo que encontraremos una solución”.

Pero ello no implica que siga trabajando con sus amigos, como él mismo apunta, o que ellos vayan a abandonarlo, o abandonar la facción United Empire que los tres comparten con Great-O-Khan, Jeff Cobb, TJ Perkins, Francesco Akira y Aaron Henare, como Kyle Fletcher señala en una reciente entrevista con Dark Puroresu Flowsion: “Por supuesto que vamos a permanecer dentro de United Empire. Ospreay y todos los chicos han hecho mucho por nosotros, realmente se siente como una hermandad. En todo caso, es solo el comienzo de una expansión mundial del grupo”. Así que más que inconvenientes la firma de Fletcher y Mark Davis con AEW es una buenísima noticia.

Veremos qué más miembros de esta agrupación trabajan próximamente en las tierras All Elite. De momento, solo lo está haciendo el mismo Kyle Fletcher, pues Mark Davis se encuentra lesionado. Pero él ya ha tenido una gran lucha contra Orange Cassidy por el Campeonato Internacional para mostrar a quienes no lo sabían que también es un peligro fuera de la división de equipos, o de tríos. Continuaremos informando a medida que tengamos más novedades sobre Aussie Open y United Empire.