Teddy Long cree que todo el conflicto reportado en las últimas semanas con CM Punk y AEW como partes enfrentadas responde a una estratagema por parte de luchador y empresa para impulsar la expectación hacia Collision; programa que de momento no está suscitando demasiado entusiasmo si observamos las ventas de boletos de sus primeros episodios.

Aunque su première, el 17 de junio, sí cosecha mejores números, tras confirmarse la semana pasada que tendrá lugar desde el United Center de Chicago. Simple dato que por asociación, lleva a pensar en CM Punk, oriundo de dicha ciudad, quien ya hizo su memorable regreso a la lucha libre al amparo de tal recinto casi dos años atrás.

Parece que Punk y AEW ya dejaron de lado sus diferencias (con Ace Steel de factor discordante) y trabajarán en pos del éxito de Collision. Así se diría, según reciente “Story” en Instagram del “Best in the World”. Ahora bajo el título de “The Second Coming”, Punk deberá demostrar que su popularidad puede compensar su toxicidad.

¿Podría oficializarse hoy mismo el retorno de CM Punk? Muchos fans ya especulan con ella tras conocer la siguiente noticia dada por la casa Élite.

#AEW CEO & GM @TonyKhan will make an announcement about the debut of #AEWCollision TOMORROW on Wednesday Night #AEWDynamite LIVE from San Diego at 8pm ET/ 7pm CT on @tbsnetwork!



Don’t miss Wednesday Night #AEWDynamite on TBS live TOMORROW! pic.twitter.com/0p5IYgvAq5