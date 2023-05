Matt Jackson tiene buenas noticias sobre su lesión

Matt Jackson ha estado luchando lejos de su cien por ciento últimamente debido a una lesión en el brazo, pero afortunadamente llegan buenas nuevas de su recuperación gracias a una publicación del mismo luchador de AEW en redes sociales en la que asegura que no podría estar más feliz.

► Matt Jackson recupera toda su fuerza

“Hace aproximadamente 10 semanas me lesioné, literalmente el primer día del comienzo de una historia muy importante. Me dijeron que era bastante posible que no me autorizaran a volver a luchar durante 6-7 meses después de la cirugía. Los cirujanos insistieron en que reparara el músculo de inmediato. Opté por no hacerme la cirugía, sino probar otras opciones terapéuticas que me permitieran volver más rápido. Tenía fe en que, a través de una adecuada rehabilitación, suplementación y oración, volvería a luchar con el objetivo de Double or Nothing.

“Había claramente muchas dudas, pero no iba a perderme eso de ninguna manera. De hecho, tampoco me iba a perder ninguno de los eventos previos a ello. Durante el proceso, viví con miedo de estar cometiendo un gran error. Que mi brazo nunca sería el mismo de nuevo, o que perdería mucha fuerza. Tuve ansiedad y muchas noches sin dormir, pensando que defraudaría a todos, incluyéndome a mí mismo. Afortunadamente, mi esposa Dana, mi familia, amigos cercanos y varios miembros del personal médico me apoyaron y mostraron su amor en estos últimos meses. Y, logré mi objetivo. Luchar junto a mi familia ELITE a mi lado en Las Vegas significó mucho para mí porque el camino hasta allí fue bastante difícil.

“Gracias a todos los que me han aguantado, con mis interminables charlas sobre mi rehabilitación y por pedirles que me vean flexionar para que me digan lo bien que me veo.

“Después de unos días desde mi primer combate de regreso, mi brazo está en excelente estado. Mi fuerza ha vuelto por completo y no podría estar más feliz al respecto. Sin embargo, el resto de mi cuerpo, incluyendo mi pie, no está en tan buen estado”.