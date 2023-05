¿Tony Khan teme enfrentar AEW Collision con la NFL?

AEW Collision tendrá que vérselas con la NFL -donde es co-propietario de los Jacksonville Jaguars- en alguna ocasión al emitirse los sábados. ¿Qué piensa de ello Tony Khan? El presidente All Elite estuvo hablando de ello en la reciente conferencia de medios de Double or Nothing.

► AEW Collision vs. NFL

“Es algo de lo que estamos hablando. En general, no estoy en el negocio de tratar de competir con la NFL. Una vez que llegas a diciembre, se abre el calendario de fútbol universitario y hay más partidos de la NFL los sábados. Eso generalmente comienza a mediados de diciembre. De hecho, el año pasado trabajé para aprovechar eso un poco, hice un experimento al transmitir un evento de pago de Ring of Honor ese primer sábado donde hay muy pocos partidos de fútbol universitario, solo el juego entre Army y Navy y sin partidos de la NFL. Una vez que la NFL comienza en diciembre, obviamente se vuelve mucho más competitivo en el panorama televisivo de los sábados. Esa fue definitivamente una de las consideraciones. No estamos compitiendo con la NFL durante las 18 semanas de la temporada.

“En general, en 18 semanas, la mayoría de los partidos se juegan los domingos o lunes, cuando no estamos compitiendo directamente. Es algo a tener en cuenta a medida que avanzamos hacia la parte final de la temporada, la NFL es verdaderamente la competencia más difícil en el mundo y será un enfrentamiento muy difícil. Hemos tenido batallas difíciles antes, enfrentándonos a la Serie Mundial o grandes partidos de playoffs en el baloncesto. Esto sería lo más difícil a lo que nos hemos enfrentado con la NFL. No necesariamente lo espero con ansias, pero será interesante. Puedo decir con certeza que AEW está muy presente en el radar de los altos ejecutivos de la NFL. Definitivamente han tomado nota de AEW, de las calificaciones que estamos obteniendo y de la atención mediática que estamos recibiendo. Sospecho que tendrán otra razón para observar lo que estamos haciendo y serán muy elogiosos con el crecimiento de AEW“.

