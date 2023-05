Teddy Long: “Lo de AEW y CM Punk es una historia”

Hace ya algún tiempo que podemos asegurar que aquella trifulca en las postrimerías de AEW All Out 2022 entre CM Punk, Ace Steel y The Elite no fue algo orquestado por la compañía para llamar la atención. Pero ahora, la sombra de un posible “work” se cierne sobre el reciente pleito que ha tenido a Punk y la casa Élite como protagonistas.

Según informaciones que recogimos, todo se detonó cuando Tony Khan no quiso que Ace Steel, recontratado tras su despido, trabajara presencialmente en los shows de AEW. Decisión que parece Punk no encajó bien, negándose a cumplir con lo estipulado: ser la cara de Collision y reaparecer en el estreno de este nuevo espacio televisivo, que veremos el próximo 17 de junio.

AEW y Warner Bros. Discovery se vieron obligados entonces a eliminar al “Best in the World” del anuncio del programa el pasado 17 de mayo, pero por fortuna para promotora y “mass media”, Punk finalmente dio su OK y ahora reina el entendimiento (eso sí, Tony Khan no habría cedido en el asunto de Steel). Confirmado el miércoles, con la concreción de que dicho debut de Collision se celebrará desde el United Center de Chicago.

Y un servidor quiso apuntar días atrás tres posibles explicaciones al hecho de que AEW siga sin dar cuenta del regreso de CM Punk, a pesar de que originalmente el veterano gladiador iba a figurar en el anuncio de Collision: AEW ha recapacitado y quiere mantener la incógnita, AEW se guarda las espaldas por si Punk cambia de opinión o estamos, efectivamente, ante una historia.

► El drama vende, recuerda Teddy Long

Y Teddy Long, figura cercana a CM Punk, es bastante claro al dar su parecer sobre el tema durante reciente intervención en Sporstkeeda WrestleBinge.

«Se llama drama. Es drama y lo que hace es tenerte en ascuas. Todo es básicamente una historia».

Si se trata de una historia, es una decisión cuestionable, porque no anunciar el regreso de Punk ha hecho que la venta de boletos para el segundo, tercer y cuarto episodio de Collision dejase cifras iniciales muy pobres. Mientras, la première en el United Center sí arroja unos buenos números (más de 6000 boletos), teniendo en cuenta que las taquillas se abrieron ayer, tras intuir los fans que tal recinto y Punk van de la mano.