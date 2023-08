La lucha de Roman Reigns versus Jey Uso en SummerSlam fue celebrado por todo el Universo WWE, salvo por el resultado. El contendiente al Campeonato Universal Indiscutible estaba a punto de lograr el toque de espaldas sobre el campeón cuando una persona misteriosa lo sacó del cuadrilátero para impedir su victoria. Pero, ¿quién podía ser si Solo Sikoa ya estaba fuera de juego? Ni más ni menos que Jimmy Uso. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Le robó a su hermano la mayor victoria de su carrera. ¿Why, Jimmy, why? El viernes en SmackDown lo sabremos.

► Bully Ray critica Roman Reigns vs. Jey Uso

Antes, conocemos la opinión de Bully Ray sobre el combate en The Biggest Party of the Summer a través de sus recientes declaraciones en Busted Open Radio. El WWE Hall of Famer y actual luchador de IMPACT critica que las interferencias tanto de Sikoa como de Jimmy contra Main Event Jey no tuvieron sentido.

«Lo que me desconcertó no fue que pensara que no iba a ganar, aunque sabía que no iba a ganar. Pero las reglas no me fueron explicadas lo suficiente como para entender por qué Solo pudo hacer cualquier cosa. Pensé que se trataba de honor. Pensé que se trataba de no involucrarse, que renunciabas a la oportunidad de ser el Jefe Tribal por interferencia, o algo así. Además, tampoco entendí lo suficiente por qué Jimmy ayudaría. ¿Por qué?».

También señala que un anciano samoano debería haber estado en ringside para hacer cumplir las reglas del Tribal Combat y cree que Rikishi hubiera aportado drama:

«Si hubiera habido un Anciano allí esa noche en ringside… ¿te imaginas si Rikishi hubiera estado sentado en ringside y hubiera sido enviado allí por los Ancianos para asegurarse de que el Combate Tribal se mantuviera y respetara? Pero luego, cuando el combate fue como fue y el Combate Tribal no se mantuvo ni se respetó, habríamos visto a Rikishi ponerse de pie, sacudir la cabeza en desaprobación y marcharse. Se me están poniendo los pelos de punta en este momento, amigos, porque sé que esa idea es genial. Habría añadido otro nivel a esto, ¿dónde iría Rikishi? Regresaría para informar su descontento por lo que acaba de presenciar».