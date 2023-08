Nadie recuerda la Era COVID tan bien como Bayley

La Era COVID fue terrible para todo el mundo pero Bayley tiene una visión particular sobre ella misma y aquellos tiempos en WWE. No faltan fanáticos -ni la propia luchadora- que consideren que ella cargó con la división femenil en todo momento. Y mientras hablaba recientemente con nuestros compañeros de Fightful, The Role Model hablaba de que muchos la consideren la MVP de esa época así como también de que no tiene un solo momento favorito sino que toda ella fue muy gratificante.

► La Era COVID para Bayley

«Creo que simplemente sucedió. Honestamente, puedo decirte que no tomaron una decisión en la que dijeran: ‘Sí, vamos a confiar en Bayley y Sasha para esto’. Simplemente sucedió. Creo que vieron lo mucho que lo estábamos logrando y cuánto no solo cumplíamos con lo que nos pedían, sino que también nos destacábamos y les brindábamos cada vez más. Eso, sinceramente, por extraño que parezca, son probablemente algunos de los mejores momentos de mi carrera y probablemente los más gratificantes«.

«No creo que tenga un momento favorito. Tengo tantos recuerdos, especialmente detrás del escenario. TJ Wilson y yo nos reímos de ello todo el tiempo. Hay tantos recuerdos locos. Tener un WrestleMania en el Performance Center fue una locura. Pero creo que algunos de los momentos de los que estoy más orgullosa son los que tuve con las Kabuki Warriors, nuestros combates en parejas con ellas. Me encantó lo que hice con Kairi y Asuka. Pero también tuve dos combates Hell in a Cell sin público, sin aficionados, en el espacio de un año. Creo que esos fueron dos de los momentos más destacados para mí«.

Bayley es de lo mejor que le ha pasado a la división femenil de WWE en toda su historia.