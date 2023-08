Kurt Angle quiere que WWE impulse a Finn Bálor

Hasta el momento, Finn Balor es el único miembro de The Judgment Day en no haber logrado algo relevante luego de que perdiera su combate de SummerSlam ante Seth Rollins. De hecho, esta situación se está convirtiendo en el catalizador de una disputa interna con Damian Priest, quien posee el maletín de Money in the Bank, que aparentemente estaría «estorbando» las aspiraciones de «The Prince».

► Kurt Angle sugiere que Bálor busque nuevos aires de ser necesario

Finn Balor está en una buena racha, gracias a la popularidad de Judgment Day, que ha acaparado los segmentos y combates estelares de Monday Night Raw. Desafortunadamente, el ex Campeón NXT se ha quedado corto en las dos oportunidades titulares que ha tenido contra Seth Rollins, y eso hace que el miembro del Salón de la Fama WWE, Kurt Angle, se pregunte sobre el futuro del miembro de Judgement Day en la empresa.

En el último episodio de The Kurt Angle Show, el medallista de oro olímpico expresó su deseo de que el equipo creativo de la WWE realmente apoye a Balor y le ofreció una sugerencia en caso de que esta ayuda no se concrete.

«Hubiera sido bueno si le hubieran dado este canpeonato mundial. Creo que realmente ha terminado, es increíblemente atlético, tiene mucho carisma. Este chico… si WWE no termina haciendo algo con él que sea dramático, no lo culparía si se fuera y se fuera a alguna otra parte. No quiero verlo hacer eso, porque amo a la WWE y creo que es una buena opción para ellos, pero necesitan comenzar a poner a este chico por encima. Se lo merece».

No ha habido nada que implique que Balor podría salir de la WWE en el corto plazo, o de que exista algún descontento con él. Sin embargo, el ex Campeón NXT ha tenido éxito no solo dentro de la compañía, sino también fuera de ella, especialmente en NJPW, donde fue uno de los fundadores del Bullet Club, antes de unirse a la compañía de Vince McMahon.