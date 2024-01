Matt Striker se disculpa por comentarios de Matt Riddle

Matt Riddle tuvo su primera lucha de este 2024, y su primer combate luego de ser despedido de WWE en septiembre pasado. Lo hizo en el evento MLW Kings of Colosseum 2024, de la empresa MLW. Este show se realizó desde la mítica 2300 Arena en Philadelphia, Pennsylvania, y se transmitió en vivo vía streaming.

Sin embargo, el debut de Riddle se vio opacado por una serie de comentarios hechos por Matt Striker, quien estaba en la mesa de comentaristas junto a Joe Dombrowski. Y es que, aunque en el evento estelar de la velada, Riddle logró vencer a Jacob Fatu en una muy buena lucha de más de 12 minutos, hubo una pequeña mancha debido a los comentarios que hizo Striker, que rápidamente se volvieron virales en X, y que fueron los siguientes, en donde defendía a Riddle por sus polémicas que lo sacaron de WWE.

► Matt Striker se disculpa por la forma en que comentó la lucha de Matt Riddle en MLW

Matt Striker can’t believe WWE fired Matt Riddle 😭 pic.twitter.com/tLWIW75B13 — FADE (@FadeAwayMedia) January 7, 2024

«¿Cómo dejas ir a este tipo? Este tipo es una estrella. Una estrella de millones de dólares. No me importa lo que haga. ¿Cómo lo dejas ir? Esto es nuestro golpe de gracia aquí.

Striker: "Let's talk about the elephant in the room: The court of public opinion would like to see Jacob Fatu slap the taste out of Matt Riddle's mouth. But the court of public opinion does not convict. I'm sorry, I know it's the world in which we live, but it's not the case." https://t.co/kfolH2mva6 pic.twitter.com/etw1Wt9Sjb — Babyface v. Heel (@BabyfacevHeel) January 7, 2024

«Hablemos del elefante en la habitación. A la opinión pública le encantaría ver a Jacob Fatu darle una cachetada a Matt Riddle. Pero la opinión pública no condena, lo siento. Sé que es el mundo en el que vivimos, pero no es el caso.

«Matt Riddle puede hacer lo que quiera, puede partirte el trasero. Cualquiera que tenga un problema con él, que se le presente en la calle, y verás qué pasa. Fin de la conversación».

Ante esta situación, Striker decidió disculparse en su cuenta de X:

I've given this a lot of thought. Could not sleep.

My critics are right.

I was wrong. Tone deaf.

Trying to use the guise of art or character portrayal is self preservation. Thank you to those that shone light on this.

It is now on me to stand in that light.

I will be better — M@ (@MLBMattStriker) January 7, 2024

«He pensado mucho en esto. No podía dormir. Mis críticos tienen razón. Me equivoqué. Fui insensible. Intentar escudarme bajo la apariencia de arte o representación de un personaje es autopreservación. Gracias a aquellos que arrojaron luz sobre esto. Ahora me toca estar en esa luz».