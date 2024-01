Matt Riddle: «No guardo rencor a la WWE, pero…»

Matt Riddle fue despedido de WWE en septiembre de 2023. En enero de 2024, habla de rencor, percepción pública y decisiones tomadas. Lo hace en su reciente entrevista con Fox News, en la que también adelantaba que ahora va a poder mostrarse verdaderamente como luchador sin tener que verse como un payaso.

► Matt Riddle, sin rencor a WWE

«En mi experiencia en WWE, para nada (tiene rencor). Disfruté cada segundo de ello. Fui campeón en parejas en varias ocasiones con Randy [Orton], también obtuve el campeonato en parejas de NXT, gané el Dusty Cup Classic, vencí a Bobby Lashley por el Campeonato de Estados Unidos, participé en múltiples WrestleManias y Royal Rumbles.

«No, no albergo ningún resentimiento. Diría que, con WWE, llevan la empresa de una manera específica, y cuando trabajas para WWE, cada cosa que haces está bajo una lupa. No importa si hiciste algo mal, si hiciste algo bien o si fue algo intermedio; todo depende de la percepción. Y en WWE, lamentablemente, si surge una situación y no les agrada la percepción, toman su decisión. Pero no voy a discutir con ellos. Es su empresa. Yo no la dirijo. Solo trabajé allí. Estoy agradecido de que me hayan dado la oportunidad que me dieron, y eso es todo lo que puedo decir.»

«No tengo ningún resentimiento. No sé si puedo decir lo mismo de ellos. Pueden tener algunos desacuerdos, pero siento que son bastante profesionales. Se enfocan más en el negocio, en el dinero. Así que no creo que haya resentimientos. Quiero decir, tuvieron que pagarme durante tres meses en los que no trabajé. Eso fue cosa de ellos. Me despidieron.»