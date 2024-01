Unos días atrás nos hacíamos eco en SÚPER LUCHAS de la posibilidad de que The Rock contra Roman Reigns se de en Elimination Chamber, atendiendo a que «los funcionarios de turismo lanzaron una oferta temprana para atraer a la megaestrella de Hollywood y ex luchador Dwayne “The Rock” Johnson a Perth (…)», aclarando eso sí que podría tratarse de solo una aparición de La Roca puesto que «(…) Elimination Chamber es último Premium Live Event antes del espectáculo anual en abril de WWE (…)».

► The Rock vs. Roman Reigns

Todos estamos de acuerdo en que WrestleMania es el lugar ideal para ese combate, sin embargo, en realidad, WWE está valorando otras opciones, como da a conocer ahora Dave Meltzer en el boletín de esta semana del Wrestling Observer. No solo Elimination Chamber sino también un futuro Crown Jewel.

«Pero nada está confirmado oficialmente. Todos mantienen un hermetismo total. Sin embargo, Johnson no habría compartido lo que dijo en ese momento si no hubiera un plan para construir hacia esa lucha. Aunque sería lógico pensar que WrestleMania sería el escenario, también podría ser en Perth, Australia, considerando que el gobierno específicamente solicitó a Johnson para el evento Elimination Chamber del 24 de febrero. Además, podría ser en el próximo espectáculo en Arabia Saudita, para el cual aún no hay una fecha confirmada. Dado que el gobierno ya está pagando sumas considerables por los evento, la incorporación de Johnson podría negociar un bono que lo convertiría en el evento de mayor recaudación en la historia de la empresa».

Aquí podríamos apuntar, a modo de especulación, que tendría sentido que no fuera en WrestleMania habida cuenta de que entonces debería ser cuando Cody Rhodes venciera a Roman Reigns para cerrar su historia y ganar el Campeonato Universal Indiscutible. Además de que Roman Reigns contra The Rock no necesita un título.