Tendrá ya 51 años, las limitaciones de Hollywood y acapará el protagonismo que luchadores jóvenes merecerían, pero la mayor parte del Universo WWE quiere que The Rock, al menos, dispute un combate más antes de colgar las botas definitivamente.

Casi ocho años de inactividad sobre los rings podrían concluir el próximo abril, dentro del cartel de WrestleMania 40. Y es que sus palabras el lunes durante Raw insinuaron un duelo contra Roman Reigns, tras años de promoción y dos intentos fallidos por llevarlo a cabo.

Un plan ante el que «The People’s Champ» se confesó proclive meses atrás, y que, sin embargo, chocaría con la vía creativa de Cody Rhodes, aparente rival de Reigns en WrestleMania 40 antes de esas palabras del ocho veces campeón mundial.

Claro que, ¿y si WWE tuviera la idea de programar este Rock vs. Reigns para un escenario distinto? Hace dos semanas, el diario The West Australian publicó lo siguiente.

Ahora, el mismo medio australiano recoge la noticia de la reaparición de The Rock en WWE y hace un interesante apunte.

WWE concede cada año mayor y mayor importancia a sus «PLE» internacionales, y Elimination Chamber será uno de los más relevantes del 2023. Por envergadura, aunque carezca de la denominación de WrestleMania, luce cual entrega anticipada del «Show de los Shows»: su ubicación, el Optus Stadium de Perth, permitirá congregar a cerca de 70 mil personas.

