Matt Riddle todavía no ha tenido un combate desde que fue despedido de WWE en septiembre pero ya ha confirmado varias fechas. Por ejemplo, el 19 de enero estará en el primer evento de The Crash en 2024 en el Auditorio de Tijuana, donde enfrentará Bestia 666, Dralístico y Brian Cage. Además, en febrero, como Dolph Ziggler, se presentará en MCW Fan Jam 2. También, recientemente adelantaba qué espera de 2024. Y además se ha anunciado que luchará con Jacob Fatu en MLW Kings Of Colosseum.

► Problemas entre Matt Riddle y AEW

Todos los fans están deseando ver qué le depara esta nueva aventura en la lucha libre a The Original Bro mientras especulan con si firmará con alguna empresa importante, como AEW. No obstante, no parece probable que tome ese camino, de acuerdo a un reciente informe de Dave Meltzer en el Wrestling Observer Radio, el cual señala que existen problemas entre las dos partes. No está claro cuáles serían pero Meltzer apunta a que si fuera a unirse a la compañía All Elite sería en ella donde aparecería por primera vez.

«Lo que encuentro interesante sobre la situación de Riddle es que probablemente eso me indica que no va a AEW, porque mi impresión es que si fuera a AEW, insistirían en que su primera aparición sea con AEW.»

«NJPW no caería en eso. Puedo imaginar que vaya a NJPW y trabaje con MLW o TNA cuando se relance. Esas son opciones en el aire. Obviamente, si no hubiera un problema con Riddle, estaría en AEW, pero obviamente lo hay.»

Especulando, puede que conociendo la naturaleza controvertida de Matt Riddle en AEW no lo quieran en su plantilla. Todo ha estado bastante calmado desde la salida de CM Punk y puede que no quieran arriesgarse a que surjan nuevos problemas por otro luchador que de una manera u otra siempre remueve las aguas. Aunque en el caso del exWWE no se trataría tanto de disputas con compañeros de vestidor sino de su vida privada. A ver qué más información tenemos próximamente en SÚPER LUCHAS.