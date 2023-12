Matt Riddle y Dolph Ziggler fueron despedidos de WWE en septiembre y los fans están deseando saber cómo van a continuar sus carreras. De momento, hemos sabido que The Original Bro luchará contra Rob Van Dam el 9 de marzo en The Reunion 3 y que el 19 de enero estará en The Crash. En cambio, no se ha sabido nada sobre The Show-Off; únicamente se especula con que él puede ser The Devil en AEW. Dicho esto, confirmamos una futura aparición de los dos exSuperstars. Según anuncia la promoción, estarán en la convención MCW Fan Jam 2 el 4 de febrero y Riddle tendrá un combate en MCW Anniversary 2024.

💢FOR IMMEDIATE RELEASE💢#MCWProWrestling and @ACW_Pro Present #MCWFanJam 2️⃣ and #MCWAnniversary 2024 – A Spectacular Double Event with a Single Ticket#MCW Pro Wrestling, in collaboration with Adrenaline Championship Wrestling, is thrilled to announce a unique double feature… pic.twitter.com/bkx2PXzSQJ — MCW Pro Wrestling (@MCWWrestling) December 7, 2023

► Riddle y Ziggler en MCW Fan Jam 2

«MCW Pro Wrestling y ACW Pro presentan MCW Fan Jam y MCW Anniversary 2024: un espectacular doble evento con un solo boleto.

MCW Pro Wrestling, en colaboración con Adrenaline Championship Wrestling, se complace en anunciar una función única para los fanáticos de la lucha libre: MCW Fan Jam 2, una convención de lucha libre profesional seguida de MCW Anniversary 2024. Este extravagante evento consecutivo está programado para el domingo 4 de febrero de 2024, en el RJ Meyer Arena, 1000 Joppa Farm Road, Joppa, Maryland 21085, ofreciendo un día entero de acción de lucha libre sin parar con solo un boleto.

MCW Fan Jam 2 da inicio al día de 12 PM a 4 PM, con una impresionante alineación de superestrellas de la lucha libre, incluidos antiguos luchadores de WWE como Matt Riddle y Nick Nemeth, conocido como Dolph Ziggler. El evento también cuenta con las apariciones de James Ellsworth, las estrellas de NWA Natalia Markova y Bryan Idol, y el antiguo luchador de ECW The Blue Meanie, entre otros. Este evento centrado en los fanáticos ofrece sesiones de encuentro y saludo, oportunidades de autógrafos y más, convirtiéndolo en una experiencia inolvidable para los entusiastas de la lucha libre de todas las edades.

A medida que avanza la tarde, la emoción continúa con MCW Anniversary 2024. Comenzando a las 5:30 PM, este evento en vivo exhibirá emocionantes combates y actuaciones impresionantes, incluido un combate con Matt Riddle, celebrando otro año destacado para MCW Pro Wrestling. Este evento brinda a los fanáticos el complemento perfecto para MCW Fan Jam 2, permitiéndoles presenciar la acción y el drama de la lucha libre profesional de cerca.

En una oferta sin precedentes, un solo boleto otorga acceso tanto a MCW Fan Jam 2 como a MCW Anniversary 2024, convirtiéndolo en una oferta imperdible para cualquier fanático de la lucha libre profesional. Las entradas para este espectáculo de doble evento salen a la venta el lunes 11 de diciembre de 2023, a las 9 AM en http://MCWProWrestling.com.

Esta oferta especial representa no solo un día de entretenimiento, sino también una celebración de la comunidad de la lucha libre, reuniendo a fanáticos y estrellas de una manera única y memorable. Ya sea que seas un aficionado de toda la vida a la lucha libre o nuevo en el mundo de la lucha libre profesional, este evento doble promete ofrecer emoción, pasión y momentos inolvidables.

Para obtener más información y comprar boletos, visita http://MCWProWrestling.com. ¡Prepárate para un día lleno de acción, drama y la inconfundible emoción de la lucha libre profesional!».