Matt Riddle ya tiene fecha para primer combate como independiente

Tras su sorprendente salida de la WWE, Matt Riddle está listo para regresar al mundo de la lucha libre profesional con un enfrentamiento que llama fuerte la atención. Bobby Fulton, una figura reconocida en la lucha libre, anunció que Riddle se medirá a la leyenda de la WWE y miembro del Salón de la Fama, Rob Van Dam, en el evento «The Reunion 3».

Este emocionante evento está programado para el 9 de marzo de 2024 y será promocionado por Big Time Wrestling y Double D’s Auction House en Chillicothe, Ohio, en el OU-Shoemaker Center.

Breaking News!

Saturday March 9th Double D’s Auction House & Big Time Wrestling presents The Reunion 3 in Chillicothe OH at the OU-Shoemaker Center! For the FIRST TIME EVER, Matt Riddle vs Rob Van Dam! Tickets will be available Noon Today at https://t.co/l20M4oypW4! pic.twitter.com/Yw6jtXIs8n

— Bobby Fulton (@TheBobbyFulton) November 1, 2023