Matt Riddle evalúa sus opciones a futuro

Hace casi un mes, Matt Riddle informó que ya no forma parte de la WWE, aunque no dio mayores detalles. Y con ello, se suma a la salida de una veintena de Superestrellas de WWE durante el último «jueves negro» que azotó la compañía por la compra de Endeavor y su fusión con UFC; no obstante, a diferencia de los otros casos, la salida del ex Campeón de los Estados Unidos puede deberse a la serie de problemas que ha tenido fuera del ring y cuyo reciente altercado en el aeropuerto JFK de Nueva York habría motivado su salida.

► Matt Riddle podría volver a las MMA

Matt Riddle acaba de registrar la marca de un apodo que usó mientras estaba en la WWE. Podría tener grandes planes en trámite y actualmente está evaluando sus opciones, incluyendo un regreso a las MMA.

El reciente Wrestling Observer Newsletter señaló que Matt Riddle tiene un gran interés de trabajar en otros lugares después de su salida de la WWE. Ese interés incluye del boxeo, MMA y otras empresas de lucha libre profesional.

“Con respecto a Matt Riddle, su gente ya ha estado en conversaciones con varias empresas de lucha libre profesional, MMA y boxeo para trabajar allí. Los únicos dos que han salido son PFL y Bare Knuckle Boxing. No se puede anunciar nada hasta diciembre, cuando finalice su cláusula de no competencia, y sí, su no competencia se extiende a las MMA y al boxeo”.

La pausa de Matt Riddle en la WWE comenzó después de una publicación de Instagram en la que Riddle acusó a un oficial del aeropuerto JFK de acoso sexual. Esto obligó a WWE a suspender una historia que tenía en curso con Drew McIntyre, y días después se produjo su despido definitivo.

A pesar de sus problemas fuera de los encordados, el nombre de Matt Riddle aún tiene valor y podría aportar algo de dinero a un evento o una promoción. Habrá que ver qué decisión tomará una vez que venza su cláusula de no competición en el mes de diciembre.