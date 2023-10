Andrade enfrentará a Metalik en MLA

El evento del 10º Aniversario de MLA presentará un cambio inesperado; no obstante, el duelo estelar de la velada sigue siendo sumamente interesante.

Debido a problemas no revelados, Fénix lamentablemente no podrá participar en la promoción de Atlanta, lo que ha llevado a un cambio en el combate que originalmente estaba programado contra Metalik. En su lugar, el ex luchador de la WWE y CMLL se enfrentará a un viejo conocido: Andrade, con quien no ha tenido un enfrentamiento en los últimos ocho años.

Este encuentro marcará el regreso de ambos luchadores al cuadrilátero, y lo harán con cambios en sus estilos de lucha, actitudes y formas de interactuar en el ring.

► MLA celebra 10 años de vida y 30 eventos de lucha libre

El próximo 22 de octubre, en la Espacio Discotheque, la marca latina volverá a tomar las instalaciones para presentar un evento conmemorativo que marcará su primera década de trabajo.

Además de este emocionante combate, también se espera la participación de otros luchadores destacados en el 10º Aniversario de MLA. Desde México, llegarán talentos como Mascarita Dorada, Mascarita Sagrada, Mini Abismo Negro, Dinastía, Mamba, Jessy Ventura, Diva Salvaje y Sakura.