WWE obligó a The Bella Twins a cambiar sus nombres

The Bella Twins son ahora The García Twins, o las Gemelas García, o Nikki García y Brie García. WWE no les permitió seguir usando sus nombres luchísticos. Así lo confirma The Fearless en una reciente aparición en Not Skinny But Not Fat mientras hablaba sobre si tuvieron una conversación con The Rock o John Cena acerca de su salida de la compañía.

The Garcia (Bella Twins) on leaving WWE and WWE not even having a conversation with them about them keeping their in-ring names: pic.twitter.com/coGalBydgO — 𝓜. (@MissBellaOrton) October 17, 2023

► De las Bella Twins a las García Twins

«Creo que es diferente para los hombres que para las mujeres. Ni siquiera hubo una conversación. Creo que muchos de nosotros pensamos, ‘Oh, tal vez habrá una conversación porque tenemos una marca tan grande, y de hecho estábamos haciendo ganar mucho dinero a la WWE. Así que realmente pensamos que habría una conversación de, ‘Vale, ustedes no van a renovar. Hablemos del nombre. Tal vez cuando hagan proyectos futuros, tomemos un porcentaje, ustedes mantienen el nombre’. Seré sincera, recibí una carta de un abogado cuatro horas antes de que finalizara mi contrato.

«Estaban reclamándolo todo. Guardo esa carta en mi oficina para poder verla siempre y simplemente saber que, al entrar en este nuevo capítulo, es como si pudiera ver lo que ni siquiera se habló [sobre] algo que construí durante 20 años, pero sé que tengo el poder como mujer de construir algo más durante los próximos 20 años. Fue molesto porque estábamos vinculados, pero también entiendo el aspecto empresarial, ‘Hey, esta es nuestra plataforma’. Lo entiendo, soy muy comprensiva en ese sentido. Esa es su propiedad intelectual. Pero habríamos seguido construyendo eso si hubiera habido una conversación»

