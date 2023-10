Carlito ha vuelto a WWE oficialmente para, según parece, integrarse en la LWO, y Zelina Vega ya planea trabajar con él. Por ejemplo, quiere escupir una manzana contra alguien como él ha hecho en incontables ocasiones. Así lo deja saber en Screen Rant.

► Las ideas de Zelina Vega

«Quiero hacer el truco de escupir una manzana. Creo que sería divertido. Pero también sé que me volvería loca y pensaría, ‘Oh, la presión. Va a ser un pequeño destello. Ni siquiera sé si podré hacerlo bien’. Pero no, creo que es genial porque siento que ha pasado tanto tiempo que nos dará una sensación agradable y refrescante de darle algo al público para que se sienta renovado. Siempre es genial cuando añades a alguien a la mezcla, pero cuando agregas a alguien tan increíble y talentoso como Carlito, es simplemente divertido porque ahora nunca sabes a dónde lo llevaremos. No tengo idea de lo que sucederá el viernes, por ejemplo».

«Ni idea, pero es emocionante para mí ir a trabajar y preguntarme, ‘¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál será el próximo paso para nosotros?’ Así que es más emocionante que cualquier otra cosa. Y creo que el público está listo para ello. Y Dios mío, no he visto este tipo de apoyo en mucho tiempo porque siento, como dije en ‘The Bump’, que llevamos sobre nuestros hombros las esperanzas y sueños de tantas personas, especialmente latinos, siento que tenemos tantas de sus esperanzas y sueños, y lo llevamos con tanto orgullo que estamos listos para llevar esto al siguiente nivel«.

