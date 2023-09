Zelina Vega, entre WWE y Twitch: «Por eso volví»

Zelina Vega fue una de las más afectadas cuando WWE prohibió a sus Superestrellas utilizar la plataforma Twitch. Ello antes de que La Muñeca abandonara la compañía. En la actualidad, sí tiene permiso para dedicar tiempo a sus fans en la plataforma. Pero volvamos a entonces pues la integrante de la LWO estuvo rememorando aquel momento en WrestlingNewsCo.

► WWE y Twitch

«Fue algo [entrar a Twitch] a lo que me resistí durante mucho tiempo. Saraya estaba tratando mucho de convencerme, ‘serías perfecta para esto, de todos modos juegas videojuegos, así que podrías hacerlo en Twitch y hablar y jugar con personas afines.’ ‘No, es mi espacio y me gusta jugar videojuegos solo’. Ella decía, ‘Te va a gustar. Si logras superar la configuración inicial, te encantará’. Después de sufrir con eso, tenía razón, y generalmente lo tiene porque me conoce muy bien».

«Se convirtió en algo masivo. Soy muy partidaria de la autenticidad, si eres auténtica, la gente lo reconocerá. No puedes poner a cualquiera en mi posición con un auricular para gatos y decir, ‘blah blah blah acerca de este episodio’, y que no tengan idea de lo que están hablando, porque lo verán de inmediato. Eso fue una de las cosas principales que le dije a WWE inicialmente. ‘No sabía que iba a explotar tanto como lo hizo, pero siento que hay una audiencia que estamos pasando por alto aquí’, especialmente con todo lo que se está volviendo digital ahora, aquí es donde están los niños y es donde los vamos a alcanzar. Hay una manera de combinar los mundos.

«Una vez que entendieron lo que quería decir con eso, eso era realmente lo que faltaba, la comunicación. Una vez que hablamos y descubrimos ‘así es como podemos trabajar juntos’, por eso volví y por eso estoy de vuelta en Twitch y todo funcionó. Es increíble cómo una conversación puede cambiar muchas cosas. Me parece gracioso que haya tomado tanto y ahora se haya convertido en algo así como que Xavier Woods y yo presentamos un premio en los Streamy’s. Pasó de ser un momento difícil en 2020, a esto. Es increíble ver cómo ha evolucionado».