Zelina Vega quiere un título individual en WWE

Zelina Vega ha ido ganando popularidad en los últimos meses gracias a su asociación con LWO, y se ha convertido en una de las Superestrellas más queridas en la división femenil de WWE. Sin embargo, aún no ha conseguido ganar título individual alguno a pesar de haber tenido varios intentos y muchos fanáticos creen que debe ser merecedora de uno y está trabajando para conseguir alguno.

► Zelina Vega trabaja para obtener sus oportunidades

La ganadora inaugural del Queen’s Crown habló sobre sus posibilidades de convertirse en campeona durante el reciente WWE The Bump, donde también reiteró su deseo de ganar un título a nivel individual en memoria de su difunto padre, quien falleció en los ataques del 11 de septiembre hace 22 años.

«Por supuesto que puedo convertirme en campeona. ¿Por qué no? Déjame adivinar, ¿porque soy baja y porque nunca antes había ganado el oro a nivel individual? ¿Eso es válido? Bueno, una vez que le quito esas bombas a la gente que intenta atacarme, me permite detonar el mío. Parece que a veces la gente olvida quién soy, qué he hecho y por qué he hecho esto para empezar. Todavía estás hablando con la primera Reina del Ring, y la única mujer miembro de LWO.»

«Y como dije, LWO, se trata de cambiar y forzar oportunidades que no se le dan a personas como yo todo el tiempo. Siento que tengo a todos en Puerto Rico que estuvieron en esa arena en WWE Backlash 2023 conmigo cada vez que subo a ese ring. Sé quién soy, sé lo que he hecho, sé lo que he tenido que hacer para arañar y arañar hasta llegar a donde estoy».