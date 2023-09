Zelina Vega quiere que CM Punk vuelva a la WWE

«En cuestión de minutos después del anuncio de que Punk fue ‘despedido con causa’ por el presidente de AEW, Tony Khan, se convirtió en un tema de discusión inmediato dentro de WWE, especialmente entre los talentos de alto nivel. Hubo algunos que se mostraron enérgicamente en contra de la idea y no creían que fuera posible, mientras que otros la veían como una ‘oportunidad para ganar mucho dinero’. Sabemos de una estrella de primer nivel que estaba completamente a favor, pero no sería su decisión.» Superestrellas WWE top quieren de vuelta a CM Punk.

► El deseo de Zelina Vega

Quizá entre ellas no señalaríamos a Zelina Vega pero ella también. Parecía hacer referencia al Best in the World con el siguiente tweet:

❌ — 👑 QUEEN ZELINA 👑 (@ZelinaVegaWWE) September 3, 2023

Pero en una entrevista posterior con Newsday hizo una aclaración:

«Rey llevaba esta chamarra durante nuestra entrada, y puso una gran ‘X’ roja en la cara de Dominik, porque su rostro estaba en la chamarra. Y eso se convirtió en la característica distintiva: poner una gran ‘X’ roja en la cara de Dominik. Así que eso fue algo que íbamos a seguir utilizando.»

Aunque también adelantó que le encantaría que Punk volviera:

«Le deseo lo mejor. ¿Sería genial volver a verlo? Absolutamente.»

«No sé mucho sobre su situación con AEW, pero siempre he tenido una relación fantástica con CM Punk. Escucho todas estas cosas sobre él. Soy muy partidaria de no prestar atención a las experiencias de otras personas, a las noticias sensacionalistas y todas esas tonterías. Siempre ha sido una persona fantástica. Las personas tienen muchas capas. Y cuando las personas se quedan solo en las capas superficiales de lo que una persona puede ser, se quedan atrapadas ahí. Y si quieren quedarse ahí, está bien. Pero a mí me gusta conocer el núcleo de una persona. Para mí, Punk siempre ha sido genial. Entonces, ¿significará que la ‘X’ ponga una ‘X’ en la cara de Dominik y CM Punk? Sin duda puede ser así, porque soy una gran partidaria suya. Y siempre ha sido igual conmigo».