Anthony Bowens es el primer Campeón Mundial de Parejas AEW y el primer Campeón Mundial de Tríos AEW homosexual. Pero también quiere ser el primer Campeón Mundial AEW homosexual, como expresa en Out Magazine. La carrera del integrante de The Acclaimed –Max Caster, Billy Gunn y él lideran la división de tercias- está siendo todo un éxito.

► El objetivo de Anthony Bowens

«Tanto como espero que The Acclaimed, el equipo al que pertenezco, perdure para siempre, me encantaría convertirme en el primer Campeón Mundial gay de AEW. Ya he marcado los títulos de equipo en la lista, pero aún no ha habido un Campeón Mundial gay. También me gustaría convertirme en un campeón Grand Slam, lo que implica ganar todos los títulos al menos una vez».

Bowens también habla de cómo las personas homosexuales son representadas en las historias de AEW:

«Afortunadamente, ya no tenemos que caer en estereotipos ni ser material de relleno en la historia. Se nos presenta como atletas creíbles y campeones, como yo o [Nyla Rose]. La lucha libre ha avanzado mucho en la representación de atletas queer, por eso estoy especialmente feliz de estar en [All Elite Wrestling]. Tony Khan y la empresa nos permiten ser nosotros mismos, sea lo que sea, ya sea Sonny Kiss, que es genderfluid, o Nyla Rose, o yo mismo, que ahora tiene a personas heterosexuales luchando entre sí (risas). Nunca tengo que preocuparme de que los dirigentes intenten cambiarme o dirigirme de cierta manera. Espero que la lucha libre siga avanzando en esa dirección. El circuito independiente está funcionando muy bien porque ahora hay muchos luchadores LGBTQ+. Ha avanzado mucho y estoy emocionado por ver hacia dónde continuará«.