Anthony Bowens ha alcanzado la cima de la lucha libre en AEW, al menos en la división de equipos como integrante de The Acclaimed. Antes había trabajado en IMPACT, CZW o WrestlePro, pero sin llamar demasiado la atención. De momento, ha sido Campeón Mundial de Parejas All Elite.

¿Lo hubiera hecho de estar trabajando en WWE? Nunca lo sabremos. Quizá sí que sepamos un día cómo le iría como Superstar pero ya llegaría en una situación totalmente distinta. Ahora, en realidad, pudo haberse convertido en Superstar en 2020. De hecho, aceptó hacerlo. ¿Qué pasó?

► Anthony Bowens dijo sí a WWE

Mientras hablaba recientemente con Chrissy Chaos en su podcast, Bowens dio respuesta a dicha pregunta. Es interesante comentar que sí que luchó en el McMahon Empire en una ocasión. Durante el NXT del 30 de noviembre de 201 se unió a Jonny Vandal contra The Authors of Pain.

«No estuvimos presentes en los primeros meses, no formamos parte desde el principio, pero somos los cimientos de AEW y podría haber sido al revés. Me encontré en una posición en la que tuve la suerte de poder elegir entre WWE y AEW. De hecho, dije que sí a WWE, y luego Tony [Khan] se enteró y me llevó allí«.

En la misma entrevista, revela cómo fue su primer encuentro con Max Caster:

«Fue entonces cuando conocí a Max, mi compañero de equipo, Max Caster, por primera vez y él me dijo, ‘Oye, tenemos esta idea para … o tengo esta idea para que sean The Acclaimed’ y yo pensé, ‘Eso suena genial’.

«No sabía de qué se trataba exactamente, pero estuvo bien, sonaba realmente genial. Salimos, luchamos esa noche, y luego él volvió y me dijo, ‘Aquí tienes tus contratos’ y los firmé de inmediato«.